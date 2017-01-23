Киев. Украина. Украина выделила небо над Донбассом в отдельную военно-воздушную зону. Как пишет Взгляд, соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

Документ изменил военно-административное деление территории Украины в части воздушного пространства.

Ранее воздушное пространство Украины делилось на три военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район. Теперь в указе говорится, что воздушное пространство Украины делится на четыре военно-воздушные зоны и один отдельный военно-воздушный район, который находится над «временно оккупированной территорией Украины».

Также указом определены координаты четырех военно-воздушных зон, в частности, на Украине решили создать зону «Восток», включающую в себя неподконтрольную Киеву территорию Донбасса. Зоны «Восток» ранее на Украине не было, были лишь «Юг», «Запад» и «Центр», а также отдельный военно-воздушный район.