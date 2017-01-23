Москва. Находящийся в следственном изоляторе «Лефортово» бывший губернатор Кировской области Никита Белых пожаловался на пошатнувшееся здоровье. Об этом пишет Газета со ссылкой на члена столичной общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Еву Меркачеву.

«Он ходит с большим трудом из-за боли в ноге. Говорит, что это началось около недели назад — произошло защемление нерва», — рассказала она после посещения Белых в СИЗО.

По словам Меркачевой, тюремные врачи прописали Белых какие-то медикаменты, но их употребление не улучшает его самочувствие.

Кроме того, экс-губернатор также пожаловался, что по-прежнему не может зарегистрировать брак, так как разрешение следователя, якобы отправленное невесте Екатерине Рейферт и адвокатам, до сих пор не получено адресатами.

По словам Белых, следователь не разрешает ему свиданий с близкими, в том числе с матерью.