Москва. Известны шоумен, бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Степан Меньщиков заявил, что еще рано закрывать проект. По его мнению, продюсеры программы еще не скоро приму роковое для проекта решение.

«Дом-2» – это же как «Война и мир»! В романе Льва Толстого около 500 героев, а через «Дом-2» прошли тысячи участников. Ничем противозаконным они не занимаются. О какой безнравственности вы говорите! Весь мат запикивается. Занимаются любовью – но ничего же не показывают. Не мешайте людям строить любовь», - цитирует слова Степана Дни.ру.

Он напомнил, что авторы шоу задумывали его на четыре месяца, а проект продержался 13 лет.

Ранее потомственная ведьма Вера Шемонаева предсказала, что в скором времени проект закроют, так как он уже изжил себя. Ясновидящая утверждала, что проекту просто некуда расти, а самим участникам стыдно за то, чем они занимаются.