Кальмар. Швеция. Депутат совета шведского города Кальмар от партии социал-демократов Роланд Петерссон подал в отставку. По данным Аргументов, политик решил покинуть свою должность после того, как на своей странице в Twitter написал, что кому-нибудь «пора выстрелить в Трампа».

Опубликованный Петерссоном пост провисел не более часа, однако вызвал большой резонанс. Сообщение процитировали местные СМИ.

Пост гласил, что Трамп «не успокоился после того, как стал президентом», и это превосходит «наихудшие опасения» Петерссона. В связи с этим политик и задался вопросом о стрельбе в Трампа.

Позже Петерссон признал, что писать пост такого содержания было очень глупо, а потому решил, что подает в отставку.