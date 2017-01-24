Ижевск. Удмуртия. День рождения празднует председатель правительства Удмуртии Виктор Савельев. 24 января ему исполнилось 54 года.

Также сегодня поздравления принимают министр сельского хозяйства и продовольствия региона Александр Прохоров, родившийся в 1955 году; начальник управления Судебного департамента республики Юрий Овечкин, родившийся в 1980 году; заместитель начальника управления по вопросам противодействия коррупции администрации главы и правительства Удмуртии – начальник отдела контроля за соблюдением антикоррупционного законодательства, нормативного правового обеспечения антикоррупционной деятельности Андрей Олюнин, которому исполнилось 53 года; советник главы республики по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Владимир Цыпленков и генеральный директор ООО «Завод РТО» в Воткинске Валентин Шмелев. Им сегодня исполнилось 61 и 65 лет соответственно.

Информационное агентство «Сусанин» искренне поздравляет всех именинников с Днем рождения и желает процветания и яркой, интересной жизни и успехов во всех начинаниях.