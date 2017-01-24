Ижевск. Удмуртия. Документальный фильм об электронной и экспериментальной музыке Ижевска 80-90-х годов «Утопленники» покажут в столице Удмуртии. Режиссером картины выступил Никита Сморкалов, сообщают организаторы в своей группе ВКонтакте.

«Ижевск - столица электронной музыки России» - знакомо вам такое утверждение?», - говорится в сообщении.

Фильм ответит на вопросы, откуда в Ижевске появляются музыкальные «волны», творческие импульсы, и куда они потом исчезают.

«Я попытался выстроить в цельный образ архивные кадры, интервью с участниками событий и визуальные метафоры. Спустя три года после начала работы над проектом приближается дата долгожданной премьеры», - сказал Никита Сморкалов.

Премьера состоится 3 и 4 февраля в кинотеатре «Дружба». Предварительное время показа – 23:30.

трейлер УТОПЛЕННИКИ 2016

Напомним, ранее фильм хотели показать в октябре 2016 года.