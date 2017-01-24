Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии из 280 млн кубометров стоков 133,3 млн кубометров воды – загрязненные. Как сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртии, доля загрязненных сточных вод в регионе находится на уровне 47,6%.

«Доля сброса загрязненных сточных вод (то есть неочищенных либо недостаточно очищенных) к общему объему стоков в России составляет 14,4 %, а в ПФО – 38 %», - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что причина соответствующих показателей в том, что многие районные центры Удмуртии и Можга не имеют очистных сооружений канализации.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2017 году в Уве, Можге и Балезино запустят блоки физико-механической очистки воды.