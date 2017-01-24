Ижевск. Удмуртия. В народе 24 января называли днем Федосея-Весняка. По данным Astromeridian, люди присматривались к погоде, чтобы предсказать, какой будет осень, и когда придет весна, можно ли ожидать богатого урожая. Особенное внимание обращали на поведение животных.

24 января было достаточно холодно, а потому, неудивительно, что на многие заболевали. Люди говорили, что напала лихорадка-трясовица. Ее представляли в виде нечистых духов – как злую женщину в черном одеянии. И для того чтобы прогнать трясовицу, напускали в квартиру различных неприятных запахов. Помимо этого, считалось, что лихорадку можно прогнать 24 января во время топки овина, когда выделялся дым. И, естественно, оздоровительный эффект оказывала баня, в которой парили больного. Кстати, во многих селах традиция лечиться таким образом сохранилась и по сей день.

Чтобы защитить ребенка от лихорадки, его укутывали на ночь в шкуру животного. Если же шкуры не было, то просто заставляли спать, закутавшись в шубу.

Народные приметы на 24 января:

1. Какая погода на Федосея, таким и будет весь ноябрь.

2. Если погода была теплой, значит, весна наступит рано. Говорили: «На Федосея тепло – дело на раннюю весну пошло».

3. Также теплый Федосеев день предсказывает обильные дожди весной.

4. Сильная оттепель 24 января означает, что весна будет очень короткой. Говорили: «Если в январе – март, то в марте января жди».

5. Сильная стужа – нечисть развлекается. Злых духов выгоняли из домов во время Святок, а потому, считалось, что 24 января они собрались вместе и безобразничают.

6. Если утром идет снег, то вечером ударит мороз, и холодные дни продлятся долго.

7. Если в лесу слышно эхо – будут морозы.

8. Если овцы 24 января громко блеют и всем стадом забиваются в угол, то вскоре погода испортится.

9. Мокрая шерсть у овец – быть дождливому году.

10. Если овцы 24 января между собой дерутся – вскоре поднимется ветер.

11. Корова отказывается выходить на улицу из хлева – примета к тому, что скоро начнется метель.

12. Если корова трясет ногами – в ближайшее время похолодает.

13. На крышах 24 января висят сосульки – февраль месяц будет теплым.

14. Собака скулит – кто-то из семьи заболеет.

15. Если по всему селу прокатить колесо – скоро придет весна.