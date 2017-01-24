Ижевск. Удмуртия. Доброе утро! Сегодня вторник, 24 января. Зима в самом разгаре, температура воздуха ночью -12...-17°С, днем -8...-13°С.

Посмотрим, о чем пишут СМИ Удмуртии.

5-летнего ребенка в одной футболке нашли в центре Ижевска. Об этом сообщает портал «Ижлайф» со ссылкой на группу ВКонтакте Поиск пропавших людей «Регион 18».

Ребенка обнаружили на улице Льва Толстого. По словам самого ребенка, его зовут Илья Олегович, маму зовут Оксана.

Всех, кто знает малыша, просят сообщить о нем по телефонам: 02 или 8-951-195-29-71 (телефон горячей линии ПСО «Регион 18»)

Сайт «ГлазовПортал» рассказал о споре, который возник в интернет-пространстве города вокруг действий активистов, помогавших ГИБДД задержать пьяного водителя.

Пьяный водитель протащил на капоте инспектора и пытался скрыться. Сперва погоня проходила по улицам города, потом нарушитель выехал за его черту. Задержать водителя удалось лишь в 65 километрах от Глазова, когда в его машине кончился бензин.

Внимание пользователей соцсетей привлек факт участия в погоне общественных активистов на личных авто. У глазовчан возник резонный вопрос - если нарушитель двигался со скоростью 160 км в час, выезжал на полосу встречного движения, игнорировал запрещающие сигналы светофоры, не нарушали ли ПДД автомобили, участвующие в погоне? Мнения горожан разделились.

Вавожская газета «Авангард» опубликовала на своем сайте обращение жителей деревни Зяглуд-Какся к депутатам. Сегодня здесь закрыт современный медпункт, который отапливается газом. 540 человек остались без фельдшера. Есть проблемы с движением рейсовых автобусов. «На предвыборных встречах было обещано много. Мы выбирали депутатов, чтобы они заботились о нас, жили нашими чаяниями и бедами. Уважаемые народные избранники! Думайте, ищите, «творите чудеса», чтобы исполнить наши наказы» - обращаются к депутатам жители района.

В обзоре использованы материалы: izhlife.ru, avangard-vavozh.ucoz.ru, glazovportal.net