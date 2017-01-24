Хэйлунцзян. Китай. На границе с Россией китайцы разместили межконтинентальные баллистические ракеты «Дунфэн-41» (DF-41). Так сообщает МИР24.

Ракеты сняли фоторепортеры газеты Global Times в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, которая находится на границе с Россией.

DF-41 - ядерная твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР. Она имеет дальность до 14 тыс. километров, а головная часть ракеты содержит до 12 ядерных блоков.

Некоторые военные аналитики предполагают, что установка МБР – реакция Пекина на неуважительное заявление нового президента США Дональда Трампа о Китайской народной республике.