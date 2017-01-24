Вашингтон. США. Администрация 44 президента США Барака Обамы за несколько часов до инаугурации Дональда Трампа перевела 221 млн долларов Палестине. Об этом она официально уведомила Конгресс рано утром 20 января, сообщает Лента.

Средства должны пойти на оказание гуманитарной помощи на западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а также поддержку реформ. Часть денег предназначена для осуществления «надлежащего политического управления и верховенства права» в Палестие.

Кроме того, команда Барака Обамы направила 4 млн долларов на программы, связанные с изменением климата, 1,25 млн – организациям, работающим под эгидой ООН. Еще 1,05 млн долларов переданы представительству Госдепартамента в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по делам Южной и Центральной Азии.

Члены Республиканской партии выступали против перевода денег Палестине.