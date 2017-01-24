Ижевск. Удмуртия. Более 520 млн рублей получит Удмуртия из федерального бюджета на строительство и реконструкцию сельских дорог в 2017 году. Об этом говорится в распоряжении, которое опубликовали во вторник, 24 января, на сайте Правительства России.

В документе говорится, что на строительство и ремонт дорог к населенным пунктам и производственным объектам в сельской местности выделено более 8,3 млрд рублей. Средства разделили между 54 регионами. Больше всего получат Башкортостан (634,1 млн рублей) и Татарстан (578,8 млн рублей).

Стоит отметить, что деньги выделены в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы.