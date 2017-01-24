Ижевск. Удмуртия. Жителей Удмуртии предупредили о новом порядке оформления загородных сооружений и построек. Как сообщает пресс-служба управления Росреестра по Удмуртии, «дачная амнистия» усложнилась с 1 января 2017 года в связи с вступившим в силу Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

«Упрощенный порядок регистрации садовых, дачных домов, бань, гаражей (не расположенных в гаражных кооперативах) и других сооружений на предназначенном для дачного хозяйства или садоводства земельном участке утратил силу», - говорится в сообщении.

Одно из главных изменений – замена декларации на объект недвижимости техническим планом.

«Если раньше заявитель самостоятельно вносил сведения об объекте недвижимости в декларацию, указывая площадь, год постройки, этажность, материал стен и другие характеристики, то сейчас гражданам для изготовления технического плана нужно обращаться к кадастровым инженерам. Специалисты проведут замеры, определят координаты объекта недвижимости и изготовят технический план для постановки на кадастровый учет», - уточняется в сообщении.