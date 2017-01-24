Москва. Минтруд России с 2018 года добавит в потребительскую корзину овощи и фрукты. Об этом сообщаю Известия.

Ведомство готовит соответствующий законопроект «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации». Минимальный набор потребительской корзины будет формироваться с учетом необходимости повышения качества питания. Ориентироваться в ведомстве будут на рекомендации Минздрава: должен вырасти удельный вес овощей и фруктов, мяса и молочных продуктов и уменьшится количество круп, мучных изделий и картофеля.

Стоимость минимального набора продуктов при этом возрастет на 18%, до 69,8 тыс. рублей в год.

Сейчас на трудоспособного человека (лица, старше 16 лет) государство «заложило»:

- 126,5 кг хлебных продуктов,

- 100,4 кг овощей и бахчевых,

- 114,6 кг свежих фруктов,

-23,8 кг сахара и кондитерских изделий,

- 58,6 кг мяса,

- 18,5 кг рыбы,

- 290 кг молока и молочных продуктов,

- 210 яиц,

- 11 кг растительного масла и

- 4,9 кг соли, чая, специй и прочих продуктов.