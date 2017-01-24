Ижевск. Удмуртия. Тестирование отечественного мессенджера закончили в Удмуртии. Как сообщил корреспонденту информационного агентства «Сусанин» заместитель руководителя агентства информатизации и связи Удмуртии Михаил Фоминов, в дальнейшем его будут использовать представители государственной власти.

«Я конкретно не могу называть какой это мессенджер, на данный момент попросту не имею на это права. В принципе, он содержит все основные функции популярных мессенджеров, которые мы используем. Единственное, что эта программа не позволяет заполучить данные по переписке. Этот мессенджер может работать на всех популярных платформах: Windows, Linux, IOS, Android – их мы все использовали», - рассказал Михаил Фоминов.

По его словам, мессенджер работает хорошо и все основные функции выполняет, однако, существуют небольшие недоработки, которые сильно не влияют на работоспособность программы.

«Мы это отметили в своем докладе. Стоит также сказать, что разные регионы тестировали разные мессенджеры. Каждому выдали свой уникальный – российской разработки. В итоге все составили акт об использовании программы», уточнил заместитель руководителя агентства информатизации и связи Удмуртии.

Михаил Фоминов также рассказал, что на данный момент точная дата появления программы в государственных структурах неизвестна, так как этот вопрос будут решать на федеральном уровне.

«Когда мессенджер появится в госструктурах точно сказать пока нельзя. Те договорные отношения, которые у нас были с Москвой – мы выполнили, однако никакой точной даты по выбору мессенджера не было. Это не в наших договорных отношениях. Когда Москва решит, какой из мессенджеров больше подходит – тогда мы узнаем отдельно», - заключил Фоминов.

Напомним, ранее по результатам приезда в Удмуртскую Республику советника Президента Российской Федерации по интернету Германа Клименко, республика попала в число регионов, которые должны протестировать мессенджер для органов госвласти.

В итоге агентство информатизации и связи совместно с бюджетным учреждением республики «Ресурсный информационный центр Удмуртской Республики» в течении месяца проводили работы по эксплуатации и оценке одного из мессенджеров отечественной разработки.

К концу января 2017 года тестирование закончилось, результаты проведенного тестирования были зафиксированы и отправлены для дальнейшего принятия решения о выборе программы.