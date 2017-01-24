Киев. Украина. Киевская типография напечатала развивающую географическую игру для детей, на которых Крым находится в составе России. Об этом сообщает Сайт Харькова.

На прилавках магазинов Харькова появилась детская развивающая игра «Страны-Флаги-Столицы» издательства «Вундеркинд с пеленок», на которой полуостров Крым обозначен в составе России.

Игра должна развивать у малышей от 6 месяцев зрительную память, знание географии и стран. На карточках обозначены 40 стран вместе с флагами, столицами и географическим расположением. Карточка Украины напечатана без полуострова, а Россия в свою очередь с Крымом.

«Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет – там все указано верно. Ошибка только в «русскоязычной» версии. Мы уже перепечатываем материал и готовы прислать по почте правильные карточки», - приводит издание слова представителей издательства.