Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за минувшую неделю значительно подорожали автомобили отечественного производства. По данным Удмуртстата, рост цен составил в среднем 1,9% (8 753 рублей).

За отечественную машину в среднем придется выложить 474 265 рублей.

Стали дороже и иномарки, собранные в России. Это автомобили подорожали на 0,6% (4 757 рублей). Средняя цена на «железного коня» составила 765 643 рубля

Стоит отметить, что за минувшую семидневку не изменилась стоимость бензина. За литр топлива марки АИ-92 (АИ-93 и тому подобное) в среднем придется отдать 36,01 рубля. Литр бензина марки АИ-95 и выше обойдется в 38,56 рубля. Средняя цена на дизельное топливо составила 38,58 рубля.