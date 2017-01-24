Ижевск. Удмуртия. Погибшая на улице Труда в Ижевске 13-летняя школьница упала с большой высоты. Такое заключение сделали специалисты после проведения экспертизы, рассказал корреспонденту информагентства «Сусанин» руководитель 1 отдела по расследованию особо опасных дел следственного управления СК России по Удмуртской Республике Андрей Чирков.

«Заключение экспертов мы получили. Травмы характерны для падения с большой высоты», - сказал Андрей Чирков.

Напомним, что раненую семиклассницу нашли 30 ноября около дома №2 по улице Труда. Девочку привезли в больницу в состоянии комы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 111 уголовного кодекса России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Позже подросток скончалась в больнице.

На пресс-конференции 18 января руководитель Следственного управления СКР по Удмуртии Владимир Никешкин рассказал журналистам, погибшая девочка могла стать жертвой травли.