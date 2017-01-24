Ижевск. Удмуртия. Похолодание придет в Удмуртию со среды, 25 января. Давление воздуха начнет расти, а температура воздуха понизится до -18, -23 градусов по Цельсию, сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра.

На севере республики ожидается -25, -27 градусов.

«Средний ветер северо-восточного направления будет составлять 3-4 м/с, порывы до 7-12 м/с - ветер понизит теплоощущения до более дискомфортных», - говорится в сообщении.

Морозы будут и в четверг: в ночь с 25 на 26 января прогнозируется -25, -30 градусов по Цельсию, местами и в северных районах Удмуртии будет до -32. Днем максимальная температура воздуха будет на уровне -20, -25.

В ночь на пятницу морозы сохранятся, а в пятницу днем, 27 января потеплеет до -16, -21 градусов.