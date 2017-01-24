Москва. По статистике, опубликованной Роспотребнадзором, россияне за 7 лет стали пить в 1,5 раза меньше. Если в 2009 году жители России употребляли 15 литров спиртных напитков в год, то в 2016 году этот показатель снизился до 10 литров.

Несмотря на положительную тенденцию, потребление россиянами алкоголя, по меркам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) остается за опасной чертой. По мнению экспертов, если потребление чистого алкоголя на душу населения превышает 8 литров в год, то это уже отрицательно сказывается на здоровье населения.

Учитывая, что показатели потребления алкоголя в России все-таки улучшаются, Роспотребнадзор считает необходимым продолжать меры по ограничению розничной продажи алкогольной продукции в зависимости от места продажи, времени продажи и возраста покупателя, установлению минимальных цен на алкогольную продукцию, а также запрета рекламы алкогольной продукции.