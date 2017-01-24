Ижевск. Удмуртия. Игоря Наговицына назначили исполняющим обязанности главного судебного пристава Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФССП.

«В соответствии с приказом директора Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации сегодня, 24 января 2017 года, исполняющим обязанности руководителя УФССП России по Удмуртской Республике - главного судебного пристава Удмуртской Республики назначен Игорь Владимирович Наговицын», - говорится в сообщении службы.

Напомним, ранее стало известно о том, что руководитель управления Ильнур Махмутов возглавит башкирское управление.

Наша справка:

Игорь Владимирович Наговицын с 1999 года по 2006 год нёс службу в органах внутренних дел Удмуртской Республики.

2007 – 2010 годы - судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов Устиновского районного отдела судебных приставов Ижевска УФССП России по Удмуртской Республике.

2010 – 2011 годы - заместитель начальника отдела - заместитель старшего судебного пристава Ленинского районного отдела судебных приставов Ижевска.

2011 – 2014 годы - начальник специализированного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Ижевска - старший судебный пристав.

2014 – 2015 годы - начальник отдела организации обеспечения установленного порядка деятельности судов УФССП России по Удмуртской Республике.

С 28 января .2015 года - заместитель руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике - заместитель главного судебного пристава Удмуртской Республики.

Курирует отдел организации обеспечения установленного порядка деятельности судов, отдел организации дознания, отдел организации розыска, реализации имущества должников и розыска детей.

С 24 января 2017 годы - исполняющий обязанности руководителя управления Федеральной службы судебных приставов по Удмуртской Республике - главного судебного пристава Удмуртской Республики.

Награжден нагрудным знаком «Отличник милиции», благодарностью министерства юстиции Российской Федерации, медалью «За службу» III, II степеней.