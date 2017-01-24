Ижевск. Удмуртия. Ежегодный студенческий бал пройдет в ИжГТУ. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики, мероприятие состоится 28 января в 17:00 в ДС «Интеграл».

Бал проходит в Ижевске уже в четвертый раз, и приурочен он к Татьяниному дню.

В этом году участниками мероприятия будут около 20 пар. В программе: полонез, вальс, ча-ча-ча, румба и джайв. По итогам бала жюри – профессиональное танцоры, выберут лучших.

Организаторы бала обещают, что вход на это событие будет свободным.

Напомним, что день российского студенчества отпразднуют в Ижевске 25 января на бульваре имени Гоголя.

В программе праздника:

11:30 - молебен у третьего корпуса Удмуртского государственного университета;

12:00 - торжественное открытие «Татьяниного дня – 2017» у государственного театра кукол Удмуртской Республики;

12:30 - массовые студенческие гуляния (работа творческо-игровых площадок) на бульваре имени Гоголя;

12:30 - конкурс флешмобов на площадке у государственного театра кукол Удмуртии;

13:15 - торжественное закрытие «Татьянин день – 2017», награждение победителей и участников (у государственного театра кукол Удмуртской Республики);

13:30 - праздничная дискотека на площадке у театра кукол.