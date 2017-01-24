Ижевск. Удмуртия. Ежегодный студенческий бал пройдет в ИжГТУ. Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки Удмуртской Республики, мероприятие состоится 28 января в 17:00 в ДС «Интеграл».
Бал проходит в Ижевске уже в четвертый раз, и приурочен он к Татьяниному дню.
В этом году участниками мероприятия будут около 20 пар. В программе: полонез, вальс, ча-ча-ча, румба и джайв. По итогам бала жюри – профессиональное танцоры, выберут лучших.
Организаторы бала обещают, что вход на это событие будет свободным.
Напомним, что день российского студенчества отпразднуют в Ижевске 25 января на бульваре имени Гоголя.
В программе праздника:
11:30 - молебен у третьего корпуса Удмуртского государственного университета;
12:00 - торжественное открытие «Татьяниного дня – 2017» у государственного театра кукол Удмуртской Республики;
12:30 - массовые студенческие гуляния (работа творческо-игровых площадок) на бульваре имени Гоголя;
12:30 - конкурс флешмобов на площадке у государственного театра кукол Удмуртии;
13:15 - торжественное закрытие «Татьянин день – 2017», награждение победителей и участников (у государственного театра кукол Удмуртской Республики);
13:30 - праздничная дискотека на площадке у театра кукол.