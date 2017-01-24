Ижевск. Удмуртия. 8 млн рублей получат школы Удмуртии на ремонт 25 спортзалов и 25 школьных спортклубов в 2017 году. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на эти же цели власти республики планируют привлечь еще 13 млн рублей из федерального бюджета.

«Ремонт 25 спортзалов и создание 25 школьных спортклубов в 2017 году, по оценке экспертов, дополнительно создаст условия для занятий физкультурой и спортом во внеурочное время для шестисот сельских школьников», - говорится в сообщении.

По данным правительства Удмуртии, за 2014-2016 годы в республике отремонтировали 167 спортзалов, создали 71 спортклуб и 30 стадионов и площадок. Сумма финансирования составила более 110 млн рублей, из них 20% - из регионального бюджета.