Фариндола. Италия. Девять попавших под лавину в итальянском отеле постояльцев и сотрудников нашли под завалами мертвыми. Это передает Спутник.

Несмотря на то, что лавина на горный отель в Италии сошла еще 18 января, спасатели до сих пор ищут постояльцев и сотрудников гостиницы. Выжили в снежном плену 11 человек, судьба 20 остается неизвестной.

Напомним, из-за схода лавины в горном массиве Гран-Сассо в регионе Абруццо под снегом осталось здание гостиницы. На тот момент в ней находились 34 человека.

20 января спасатели нашли шестерых выживших.

/news/2017/01/20/466599#hcq=GfD2d9q