Ижевск. Удмуртия. Арбитражный суд Удмуртии обязал «Ижавиа» заплатить штраф в полмиллиона рублей по делу «Саратовских авиалиний». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Федеральной антимонопольной службы.

Напомним, дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено по заявлению ОАО «Саратовские авиалинии», согласно которому ижевская компания «препятствует обществу в доступе на рынок регулярных перевозок пассажиров по маршруту Ижевск – Москва – Ижевск».

Комиссия Удмуртского УФАС России, изучив представленные документы, решила признать «Ижавиа» нарушившим закон о конкуренции, выдать авиакомпании предписание о прекращении злоупотребления доминирующим положением, а также обратилась в суд с иском о принудительном разделении компании на авиаотряд и аэропорт.

В итоге, указанное решение послужило поводом к возбуждению дела об административном правонарушении в отношении ижевской компании, по результатам рассмотрения которого общество привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 485,6 тыс. рублей.

Не согласившись с указанными решением, предписанием и постановлением представители АО «Ижавиа» обжаловали их в Арбитражный суд Удмуртской Республики.

«Арбитражный суд Удмуртской Республики отказал в удовлетворении требований компании в полном объеме, подтвердив законность выводов Удмуртского УФАС России», - говорится в сообщении.