Саранск. Мордовия. В Саранске прошла жеребьевка XIV окружного конкурса-фестиваля «Татьяна Поволжья 2017», на котором Удмуртию представляет ижевская студентка Татьяна Запивалова. Девушка в финале конкурса, намеченного на среду, 25 января, будет выступать под номером 2.

Всего в состязании красавиц принимают участие 8 девушек – представительницы Чувашии, Марий Эл, Татарстана, Мордовии, Пензенской и Кировской областей. Девушки приняли участие в фотосессии и репетициях предстоящего финала.

По данным организаторов, накануне, 23 января, в рамках конкурса состоялась пресс-конференция, на которой журналисты могли задать вопросы исполнительному директору конкурса-фестиваля Наталье Атитановой и участницам. После этого конкурсанток пригласили на экскурсии по Волонтерскому центру Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, музею Института национальной культуры, музею Мордовского госуниверситета имени Николая Огарёва и Центру Михаила Бахтина.

«В Музее истории МГУ имени Огарёва члены студенческого совета университета провели для участниц викторину, по окончании которой каждой Татьяне вручили небольшой памятный подарок. Кстати, на большее количество вопросов ответила Татьяна Запивалова (Ижевск)», - отметили организаторы

Напомним, Татьяна Запивалова - студентка 2 курса Удмуртского госуниверситета. Главное увлечение девушки — это тайский бокс.

«На данный момент я являюсь тренером тай-бо в Центре танца. Также играю в Лиге КВН УдГУ и активно принимаю участие в различных мероприятиях вуза», - рассказала девушка после того, как стала участницей конкурса.

Напомним, что день российского студенчества в Ижевске отметят 25 января на бульваре Гоголя. Также к этому празднику около государственного театра кукол Удмуртии появится ледовая скульптура Татьяны.