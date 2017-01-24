Ижевск. Удмуртия. 319 кг твердых коммунальных отходов на одного жителя образуется в Удмуртии за год. Как сообщает пресс-служба Минприроды региона, по этому показателю родниковый край не входит в число лидеров.

«Более наглядными представляются данные по образованию бытовых (правильное название - твердых коммунальных отходов, ТКО). В Удмуртии ежегодно образуется 484,2 тыс. тонн ТКО или по 319 кг на одного жителя. По России данный показатель составляет 481 кг, а по Приволжскому федеральному округу ФО – 505 кг», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в 2015 году в стране образовалось 70,5 млн тонн такого вида отходов, из которых 7% было вовлечено в хозяйственный оборот. В ПФО – образовалось 15 млн тонн, при этом уровень утилизации составляет всего 5,4 %.

«В Удмуртии данный показатель является гораздо более солидным - 17 %», - уточнили в ведомстве.

Отметим, что всего в республике за год образуется 1,4 млн тонн отходов производства и потребления, то есть на каждого жителя Удмуртии приходится всего 910 кг таких отходов.

Это в разы меньше, чем в регионах с развитой рудо- и угледобывающей промышленностью, на долю которых приходится основной объем образования промышленных отходов в Российской Федерации.