Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2017 году отремонтируют 128 километров дорог. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в их число вошли автомобильные трассы федерального и регионального значения и улицы Ижевска.

Всего в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», которая рассчитана до 2025 года, в пределах ижевской городской агломерации планируют отремонтировать 1190,332 километров дорог.

«В планах этого года по этой программе нам бы хотелось отремонтировать около 128 км автомобильных дорог. Это федеральные трассы, дороги регионального значения, улицы города Ижевска. На эти цели бюджетом программы предусматриваются финансовые средства в размере 1 250 млн рублей: половина этой суммы поступит из федерального бюджета, другая половина – из бюджета республики плюс средства МО «Город Ижевск», - сказал глава Удмуртии Александр Соловьев.

Проект предусматривает ремонт улично-дорожной сети, установку дорожных знаков, светофоров, обустройство дорожного освещения.