Москва. Зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Елена Мизулина внесет законопроект о пожизненном тюремном заключении за растление несовершеннолетних. Об этом пишет Парламентская газета.

«В ситуации, когда взрослые пользуются доверием детей, совращая их, вполне можно говорить о необходимости еще одного состава для пожизненного заключения», - цитирует издание Елену Мизулину.

Она намерена повторно внести в Госдуму соответствующий законопроект, в котором, кроме того рассматривается и снятие ограничений, связанное со сроком давности по преступлениям педофилов.