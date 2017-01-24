Ижевск. Удмуртия. Главного врача центра гигиены и эпидемиологии в Удмуртии привлекли к административной ответственности за ненадлежащее рассмотрение обращений граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

От людей поступали жалобы, что и стало поводом для проведения проверки.

«Установлено, что в сентябре 2016 года заявитель обратился в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» с жалобой о неправомерном расходовании управляющей компанией денежных средств, собранных на текущий ремонт многоквартирного дома», - говорится в сообщении.

Рассмотрение этого вопроса входит в обязанности администрации Ижевска, но жалобу туда не направили. Вместе с тем в ответе заявителю, данном за подписью главного врача «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике», дано разъяснение о необходимости обратиться за защитой своих прав в Государственную жилищную инспекцию Удмуртии. То есть гражданин введен в заблуждение относительно компетентного органа.

Таким образом, возбуждено производство по делу об административном правонарушении по статье 5.59 КоАП России («Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан»). Суд признал главврача виновным и оштрафовал на 5 тыс. рублей.