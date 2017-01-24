Лос-Анджелес. США. 61-летний голливудский актер Мел Гибсон стал отцом в девятый раз. Об этом сообщает BFM.

В одной из клиник Лос-Анджелеса 26-летняя сценаристка Розалинд Росс родила ему сына весом 2,4 кг 22 января.

«Они очень счастливы, а Ларс настоящая прелесть. Розалинд уже дома, и вся семья собралась вокруг нее», -приводит издание слова официального представителя актера.

У Мела Гибсона семеро детей от предыдущего брака с Робин Мур. Восьмой ребенок – от русской пианистки Оксаны Григорьевой. Пара разошлась, когда Люсии было всего 5 месяцев.