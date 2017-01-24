Хабаровск. По подозрению в убийстве своей семьи следователи Хабаровска задержали 36-летнего мужчину. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Ночью 24 января в частном секторе Хабаровска случился сильный пожар. Огнеборцы не смогли сразу проехать к дому, поскольку проезд загораживал горящий микроавтобус хозяина горящего дома.

Пожарные потушили машину и только потом смогли пробраться к дому. После пожара спасатели обнаружили тела трех женщин в доме и одной – в пристройке на участке. Как оказалось, это были тела 33-летней хозяйки дома, двух ее дочерей – 2012 и 2015 года рождения, а также 81-летней свекрови.

Следователи, отрабатывающие несколько версий, в первую очередь нашли и задержали отца семейства. Как говорится в сообщении пресс-службы ведомства, мужчина находится в неадекватном состоянии, он не может внятно объяснить, что произошло, его одежда сильно пахнет гарью.

Сейчас расследование продолжается.