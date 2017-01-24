Девон. Великобритания. Проглотившего золотую рыбку жителя британского графства Девон посадят в тюрьму. Об этом пишет Лента.

Коллеги решили записать комедийное видео, на котором 24-летний Даниэл Чаллис глотает живую золотую рыбку.

Prankster who downed live GOLDFISH for 'neknominate' challenge facing jail after being convicted of

Ролик длительностью 35 секунд опубликовали в социальной сети Facebook в марте 2016 года.

Во время разбирательства по делу о жестоком обращении с животными авторы видео утверждали, что рыбка умерла естественной смертью чуть раньше в тот же день. Однако в суде Королевское общество защиты животных от жестокого обращения (RSPCA) доказало, что на видео рыбка все еще двигается. Приговор огласят 3 февраля.