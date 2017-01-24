Ижевск. Удмуртия. В Ижевске грэйдер наехал на пять автомобилей. Как сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло в 13:47, напротив дома №7 по улице Бородина.

Сейчас на месте происшествия оформляется ДТП, выясняются подробности и обстоятельства аварии.

Как пояснили корреспонденту информагентства «Сусанин» в управлении благоустройства и транспорта администрации Ижевска, за очистку этой улицы от снега отвечает управление, подрядчиком которого, в свою очередь, является муниципальное предприятие «дорожное ремонтно-эксплуатационное управление». В МУП «ДРЭУ» от общения с прессой отказались.

Трактор "зацепил" пять авто по улице Бородина в Ижевске