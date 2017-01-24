Люксембург. В своем исследовании люксембургские и французские гастроэнтерологи рассказали о том, что краситель Е 171 может вызывать рак. Об этом сообщает МИР24.

Диоксид титана, который часто используется в качестве пищевого красителя E 171, люди регулярно получают из зубной пасты, жевательных резинок, сладостей и солнцезащитных кремов.

В ходе опытов над крысами оказалось, что у грызунов, получавших пропорциональную человеческому потреблению дозу канцерогена, на 40% чаще развивались предраковые заболевания.