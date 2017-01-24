Рим. Италия. Глава МИД Италии Анджелино Альфано сравнил санкции против России с квитанцией за электричество, которую оплатил Евросоюз, а свет включала Америка. Об этом пишет Взгляд.

Итальянский политик призвал принять решение по отмене антироссийских санкций совместно с США.

«Мы не можем быть в плену парадокса, при котором страна, которая больше всех настаивала на санкциях, то есть США, идет на примирение, а те, кто оплатил за санкции крупный счет – ЕС и Италия – остаются у них в заложниках. Это как если бы мы оплатили квитанцию за электричество, а свет бы потом включала Америка. Так невозможно: как Европа мы должны предложить Трампу решить (вопрос санкций, - прим.ред.) вместе», – цитирует издание Анджелино Альфано.