Ижевск. Удмуртия. Причиной эвакуации людей из здания «Энергосбыта» в Ижевске стала случайно разлитая жидкость. Как рассказал корреспонденту информационного агентства «Сусанин» руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Плюс» Нил Миназитдинов в результате инцидента никто не пострадал.

«Наши сотрудники сработали профессионально. Сразу же вывели людей и вызвали спецслужбы: МЧС, полицию, медицинскую службу», - рассказал Нил Миназитдинов.

По его словам, сейчас полиция выясняет, что именно разлилось в здании.

«Женщина разлила что-то. Она никуда не убежала. Полиция ее допросила. Никаких жертв нет, никто не пострадал. Сейчас мы проветриваем помещение. Это рекомендация МЧС. Еще примерно час это будет продолжаться», - пояснил руководитель пресс-службы.