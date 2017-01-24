Белореченск. Краснодарский край. Ребенка, пропавшего на Кубани 21 января, нашли мертвым. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение аварийно-спасательной службы «Кубань-СПАС».

«Тело 10-летнего мальчика найдено в лесном массиве, вблизи железнодорожных путей», - говорится в письме.

Ребенок пропал 21 января в поселке Молодежный Белореченского района. Поисками мальчика занимались более 250 человек – сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии

По факту пропажи мальчика возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»).