Москва. В январе россияне снова начали покупать премиальную недвижимость в Лондоне. Как отмечают Известия, эксперты связывают данную тенденцию с падением курса британской валюты после референдума по Brexit.

По некоторым данным, количество запросов на покупку в московском офисе компании Knight Frank в январе выросло в три раза по сравнению с последними месяцами 2016 года.

Российские покупатели интересуются преимущественно квартирами с 2-4 спальнями в новых домах, готовых или достраивающихся, желательно с консьерж-службой, паркингом и бассейном.

Кроме того, ослабление фунта стерлингов способствовало росту популярности образовательных туров в Великобританию. В 2014–2015 годах, когда курс британской валюты вырос к рублю вдвое, желающие закончить экспресс-курсы за рубежом переключились на Мальту и Кипр.