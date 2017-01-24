Москва. Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян оплатила все штрафы в сумме 183 тыс. рублей, которые мировой суд назначил ей за административные правонарушения. Об этом сообщает Газета.

В декабре 2016 года мировой суд рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Мары Багдасарян. В качестве наказания ей назначили штрафы, 595 часов обязательных работ, а также административные аресты — на 10 и 14 суток.

20 января Савеловская прокуратура Москвы подала иск о лишении девушки прав вождения. Суд назначен на 9 февраля.

Напомним, в ноябре 2016 года дело о нарушениях ПДД участницей гонки на Gelandewagen в Москве передали в суд. Тогда было известно о 16 неоплаченных штрафах Мары Багдасарян за нарушения ПДД.