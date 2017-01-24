США. Компания Paramount Pictures организовала розыгрыш в магазине электроники в преддверии выхода фильма «Звонок-3». Ролик розыгрыша выложили на официальном канале компании на хостинге Youtube.

Посетителей приглашали к стенду с телевизорами, после чего на всех экранах внезапно появлялось изображение киногероини. Загримированная под главную героиню серии фильмов ужасов «Звонок» вылезала из телевизора в демонстрационном зале бытовой техники и пугала покупателей.

Мало кто из постителей понял шутку, большая часть выбегала из торгового зала с криками ужаса.

Rings (2017) - TV Store Prank - Paramount Pictures

Премьера фильма в США запланирована на 3 февраля.