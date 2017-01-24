Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 1 февраля стартует республиканский интернет-конкурс «Голос нации-2017». Как сообщает пресс-служба республиканского Дома Дружбы народов, принять участие в нем могут исполнители эстрадной песни на русском языке.

Лучших солистов будут выбирать в четырех номинациях: «Дошколята», «Школьники», «Студенты», «Молодежь».

«Участникам нужно исполнить одно произведение на русском языке отечественных или зарубежных авторов в эстрадной манере пения», - отмечают организаторы.

Оценивать конкурсантов будет компетентное жюри - ведущие эксперты в области культуры, участники телевизионных конкурсов «Утренняя звезда», «Евровидение» и «Голос».

Итоги интернет-конкурса «Голос нации – 2017» будут подведены до 10 октября.