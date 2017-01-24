Ижевск. Удмуртия. Первый молодежный арт-фестиваль «Катюша» пройдет в Ижевске с 20 по 25 февраля. Как сообщает пресс-служба Минспорта Удмуртской Республики, организаторы надеются с его помощью раскрыть «новые творческие дарования в жанре авторской песни».

В рамках фестиваля пройдут два конкурса – по музыкально-поэтическому и живописно-графическому направлениям. Требований у руководителей проекта немного. Они отметили, что ждут живого исполнения от участников музыкально-поэтического состязания и отсутствия компьютерной графики от участников живописно-графического конкурса. К конкурсу допускаются все желающие молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет включительно.

Гостей фестиваля ждут концерты членов жюри, организаторов и друзей «Катюши» - Александра Соковнина, Сергея Ищенко, Владимира Мирошкина, Дмитрия Манылова и других, выставки работ ижевских художников – Алексея Чернышева, Анастасии Фертиковой и Натальи Сурниной, а также различные мастер-классы. 25 февраля состоится награждение лауреатов фестиваля, а также концерт Григория Данского и Константина Завалина.

«Для Удмуртии «Катюша» – беспрецедентное событие, хотя бы потому, что на одной площадке объединены музыка, поэзия, живопись и графика. И второй момент - фестиваль действительно открытый: мы ожидаем участников из других регионов, в частности Пермь посылает к нам свою делегацию, и это не только студенты, но и рабочая молодежь», - отметил руководитель проекта Владимир Мирошкин.