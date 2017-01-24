Ижевск. Удмуртия. Министр культуры России Владимир Мединский предложил продать здание «Ижмаша» в Ижевске за один рубль. Об этом сообщил журналистам на пресс-конференции во вторник, 24 января, министр культуры и туризма Удмуртии Владимир Соловьев.

Власти Удмуртии заявили Мединскому, что восстановление всех шести башен исторического памятника обойдется в 2,5 млрд рублей, а только главной башни – в 600 млн рублей.

«Не слышит сегодня Москва, что 2,5 млрд, вы даже не заявляйтесь с такой цифрой, нет таких денег в бюджете, чтобы восстановить все объекты этого проекта. Мы осознанно акцент делали только на основной башне, стоимость ремонта и восстановление – 600 млн, если только основную башню, а там шесть. Министр нас не поддержал и тоже говорит ищите инвесторов. Отдавайте объект за один рубль инвесторам и восстанавливайте», - сказал Соловьев.

Он также добавил, что Мединский разрешил включить частичное восстановление здания «Ижмаша» в план юбилейных мероприятий к юбилею Михаила Калашникова.

Юбилей легендарного оружейника Михаила Калашникова пройдет в Удмуртии в 2019 году. В план подготовки к празднованию вошли строительство проспекта Калашникова, реконструкция главного корпуса оружейного Ижевского оружейного завода (башни Ижмаша), продолжение ремонта набережной городского пруда, а также реконструкция библиотеки имени Ленина и строительство театра юного зрителя.

