Ижевск. Удмуртия. Погибшая на улице Труда в Ижевске 13-летняя школьница упала с большой высоты. Такое заключение сделали специалисты после проведения экспертизы. Ранее главный следователь Удмуртии Владимир Никешкин рассказал, что погибшая могла стать жертвой травли. Об этом и других событиях в традиционной рубрике от информационного агентства «Сусанин».

Удмуртия в минуту 24 января 2017 года

На таран:

В Ижевске грэйдер протаранил пять автомобилей. Авария произошла напротив дома №7 по улице Бородина. Судя по опознавательным знакам, техника принадлежала МУП «ДРЭУ». В компании от общения с прессой отказались.

Малые театры:

4 млн рублей направят на поддержку малых театров Удмуртии в 2017 году. По словам министра культуры Удмуртской Республики Владимира Соловьева, деньги пойдут на театр в Сарапуле и театр. Соответствующая программа рассчитана на поддержку театров в городах с населением менее 300 тыс. человек.

Разлитая жидкость:

Людей эвакуировали из здания «Энергосбыта» в Ижевске. Причиной стала случайно разлитая жидкость. На место прибыли сотрудники МЧС, полиции и скорая помощь. В результате инцидента никто не пострадал. Помещение проветрили.

Дело «Ижавиа»:

Арбитражный суд Удмуртии обязал «Ижавиа» заплатить штраф в полмиллиона рублей по делу «Саратовских авиалиний». Напомним, дело о нарушении антимонопольного законодательства было возбуждено по заявлению ОАО «Саратовские авиалинии», согласно которому ижевская компания «препятствует обществу в доступе на рынок регулярных перевозок пассажиров по маршруту Ижевск – Москва – Ижевск».

Государственный мессенджер:

Тестирование отечественного мессенджера закончили в Удмуртии. В дальнейшем программу будут использовать представители государственной власти. Предполагается, что она поможет исключить утечку информации при общении.

Погода в республике:

Похолодание придет в Удмуртию со среды, 25 января. Давление воздуха начнет расти, а температура понизится до -18, -23 градусов по Цельсию, сообщает пресс-служба Удмуртского гидрометцентра. На севере республики ожидается -25, -27 градусов.

Цены на авто:

В Удмуртии за минувшую неделю значительно подорожали отечественные автомобили. По данным Удмуртстата, рост цен составил почти 2 процента. За машину в среднем придется выложить 474 тысячи рублей.