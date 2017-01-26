Первоуральск. Свердловская область. С 30 декабря 2016 года по 16 января 2017 года в Первоуральские больницы с острой кишечной инфекцией обратилось более 120 человек. Как сообщает Вечерний Екатеринбург, из них 113 – несовершеннолетних.

Прокуратура проверила массовое заражение и установила, что заболевшие проживают в многоквартирных домах города, обеспеченных централизованным водоснабжением. В 98% случаев обратившиеся пили некипяченую воду из крана или использовали ее для купания детей, мытья посуды, игрушек и сосок.

Водопроводную воду исследовали в лаборатории и в пяти пробах питьевой воды обнаружили ротавирус группы «А».

Прокуратура Свердловской области возбудила уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлёкшее по неосторожности массовое заболевание людей»).