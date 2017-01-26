Москва. В Москве таксист вышвырнул из машины двухлетнего ребенка. Об этом пишет Российская газета.

По предварительным данным, водителю не понравилось, что мальчик запачкал ботинком чистое сиденье.

В среду, 25 января, в полицию поступила телефонограмма из городской больницы. В ней врачи сообщили, что к ним доставили 2-летнего ребенка с травмами. Как рассказала мать мальчика, ее вместе с сыном буквально вышвырнул из машины водитель такси. Молодая женщина с ребенком упала на асфальт, отчего она и сын получили травмы.

Полиция назначила проверку по этому факту.