Сарапул. Удмуртия. Медвытрезвители планируется открыть в Сарапуле и Можге в 2017 году. Об этом на коллегии министерства внутренних дел Удмуртии рассказал глава республики Александр Соловьев.

По его словам, соответствующую задачу уже поставили перед региональным Минздравом и городскими властями.

«В минувшем году в Ижевске активно заработал кабинет медицинского освидетельствования. Это значит, что ежемесячно сотни людей в Ижевске смогли избежать участи пострадать от преступников, а кому-то из них, наоборот, не пришлось самому совершить преступление», - уверен Соловьев.

Глава республики отметил, что открыть медвытрезвители нужно во всех городах региона. Ранее сообщалось, что на эти цели потребуется около 10 млн рублей.