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Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Удмуртии назначили Анну Боталову

Работу на новой должности она начнет с 27 января до назначения министра.

Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Удмуртии назначили Анну Боталову
Фото:miour.ru
кадры, Ижевск, власть и чиновники, власть, Удмуртия


16:23 26.01.2017

Ижевск. Удмуртия. Исполняющим обязанности министра имущественных отношений Удмуртской Республики назначили Анну Боталову. Соответствующее распоряжение подписал глава региона в среду, 25 января.

Работу на новой должности она начнет с 27 января до назначения министра имущественных отношений региона.

Напомним, что на этот пост был назначен Владимир Наумов.

Ранее министром имущественных отношений Удмуртии был Рустэм Зайнуллин, который покинул пост 16 сентября 2016 года по собственному желанию.

В августе севастопольский городской портал Sevastopol.su сообщил о возможном переходе чиновника из Удмуртии на работу в правительства города федерального значения.

По данным крымского СМИ, Рустэм Зайнуллин мог стать третьим выходцем из Удмуртии в команде нового губернатора города Дмитрия Овсянникова, заняв пост главы департамента по имущественным и земельным отношениям Севастополя.

Однако позже власти Севастополя опровергли информацию о его назначении

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