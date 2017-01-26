Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Соловьев подписал распоряжение о сокращении с 1 мая 2017 года численности госслужащих республики на 10%. Соответствующий документ опубликован в четверг, 26 января, на официальном сайте региона.

В нем сказано, что сокращение чиновников на 10% произойдет «от установленной предельной численности должностей государственной гражданской службы в соответствующих исполнительных органах государственной власти Удмуртской Республики, администрации главы и правительства Удмуртской Республики, и правительства Удмуртской Республики». О каком именно количестве людей идет речь неизвестно.

Александр Соловьев также предложил сократить штаты и других государственных органов власти.

«Предложить Госсовету Удмуртии, уполномоченному по правам человека в Удмуртской Республике, уполномоченному по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике рассмотреть вопрос о сокращении численности государственных гражданских служащих Удмуртской Республики соответственно в аппарате Государственного Совета Удмуртской Республики, государственном контрольном комитете Удмуртской Республики, аппарате уполномоченного по правам человека в Удмуртской Республике, аппарате уполномоченного по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике», - говорится в тексте распоряжения.

Аналогичное предложение от имени главы Удмуртии поступило и в центральную избирательную комиссию республики.

Ранее депутат республиканского парламента и бизнесмен Андрей Осколков сообщил в эфире проекта «Кофемолка» о том, что группа парламентариев разработала проект административной реформы региона, которая предусматривает объединение 25 районов Удмуртии в 7, а также сокращение числа городов с 5 до 4.